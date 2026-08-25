La cirugía asistida por robot muestra ventajas sobre la cirugía laparoscópica en cáncer gástrico, según estudio

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Un nuevo estudio de la Universidad de Salud Fujita (Japón), publicado en la revista 'Gastric Cancer', ha demostrado que la cirugía asistida por robot muestra ventajas clínicas frente a la laparoscopia en pacientes con cáncer gástrico.

La cirugía sigue siendo el principal tratamiento con intención curativa del cáncer gástrico, y la gastrectomía laparoscópica (GL) se ha consolidado como un abordaje mínimamente invasivo estándar. Aunque la GL permite una recuperación más rápida que la cirugía abierta, sigue siendo técnicamente exigente, ya que los cirujanos deben operar en un espacio reducido utilizando instrumentos rígidos que pueden amplificar los temblores de las manos.

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La gastrectomía robótica (GR) se desarrolló para superar estas limitaciones, al proporcionar una mayor precisión, más destreza y una mejor visualización. Aunque la GR se ha extendido cada vez más, hasta ahora no estaba claro si ofrecía beneficios clínicos relevantes frente a la cirugía laparoscópica convencional en la práctica habitual.

En Japón, la GR fue incluida en la cobertura del seguro nacional en 2018, seguida de cambios regulatorios que ampliaron el acceso a la cirugía robótica y aumentaron el número de cirujanos capacitados para realizar este procedimiento. Cinco años después, los investigadores se propusieron determinar si estos avances se habían traducido en mejores resultados para los pacientes sometidos a cirugía por cáncer gástrico.

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Para responder a esta cuestión, los investigadores analizaron datos de la Base de Datos Clínica Nacional de Japón e identificaron a los pacientes sometidos a una gastrectomía distal (GD) o total (GT) mediante técnicas mínimamente invasivas entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Mediante un emparejamiento por puntuación de propensión, que permitió tener en cuenta las diferencias entre los pacientes, compararon 9.743 pares de pacientes sometidos a GD robótica y laparoscópica, así como 1.617 pares de pacientes sometidos a GT robótica y laparoscópica.

"La GR se ha integrado ampliamente en la práctica clínica habitual en todo Japón. En estas condiciones actuales, sigue siendo fundamental determinar si la GR ofrece ventajas clínicas tangibles frente a la GL", ha señalado el profesor Susumu Shibasaki de la Universidad de Salud Fujita.

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El análisis mostró que los procedimientos robóticos requerían de forma sistemática más tiempo quirúrgico que la cirugía laparoscópica. De media, la gastrectomía distal robótica necesitó aproximadamente 50 minutos más que la laparoscópica, mientras que la gastrectomía total robótica requirió cerca de 70 minutos adicionales.

A pesar de la mayor duración de las intervenciones, la cirugía robótica mostró varias ventajas clínicas importantes. Tanto en la gastrectomía distal como en la total, la cirugía robótica se asoció con una reducción del 33 al 40 por ciento de la pérdida de sangre, una probabilidad entre un 50 y un 65 por ciento menor de tener que convertir la intervención en cirugía abierta y estancias hospitalarias posteriores más cortas que la cirugía laparoscópica.

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Entre los pacientes sometidos a gastrectomía distal, la cirugía robótica también redujo las complicaciones postoperatorias graves y las infecciones intraabdominales en comparación con la cirugía laparoscópica.

"Aunque las diferencias absolutas fueron pequeñas, los beneficios constantes observados en múltiples resultados perioperatorios indican que la cirugía robótica podría alcanzar un grado de mínima invasividad superior al de la cirugía laparoscópica, que ya es de por sí un abordaje mínimamente invasivo altamente perfeccionado", ha señalado el profesor Shibasaki, quien ha añadido que estos beneficios también se observaron en una amplia y diversa cohorte a escala nacional.

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LA CIRUGÍA ROBÓTICA HA SEGUIDO MEJORANDO DESDE SU INCORPORACIÓN

Los resultados también sugieren que la cirugía robótica ha seguido mejorando desde su incorporación a la práctica clínica habitual. En comparación con un estudio nacional anterior, realizado antes de que se aprobara su cobertura por el seguro nacional en 2018, el análisis actual mostró mejores resultados tras la cirugía robótica. Los investigadores consideran que estas mejoras reflejan los avances continuos en la tecnología robótica, una mayor experiencia quirúrgica y la ampliación de las oportunidades de formación durante los últimos años.

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Sin embargo, los beneficios no fueron idénticos en todos los procedimientos. Mientras que la gastrectomía distal robótica redujo significativamente las complicaciones postoperatorias graves, la gastrectomía total robótica no mostró una mejora significativa en este resultado principal frente a la cirugía laparoscópica.

Según los investigadores, la gastrectomía total sigue siendo un procedimiento técnicamente más exigente y los cirujanos la realizan con menor frecuencia, lo que limita las oportunidades de adquirir experiencia con las técnicas robóticas.

De cara al futuro, los investigadores consideran que la innovación tecnológica y una mayor implantación de la cirugía robótica contribuirán a seguir mejorando los resultados de los pacientes con cáncer gástrico.

"Durante los próximos 5-10 años, se espera que estos hallazgos aceleren la generalización de la cirugía robótica. Como resultado, más pacientes tendrán acceso a una atención quirúrgica más segura y de mayor calidad, lo que permitirá una mejor recuperación, menos complicaciones y mejores resultados globales", concluye.

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