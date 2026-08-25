Policía eslovaca frustra un ataque contra una fábrica de drones y detiene a 3 sospechosos

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Praga, 25 ago (EFE).- La Policía eslovaca frustró este martes un posible ataque contra una fábrica de drones en el este del país y detuvo a tres personas tras incautar una mezcla incendiaria que, según un análisis preliminar, era napalm.

"De haberse producido tal ataque, habría conllevado el riesgo de un incendio de grandes proporciones, amenazas para la vida y la salud de las personas, y cuantiosos daños materiales", explicó la Policía en Facebook.

No han trascendido aún detalles oficiales sobre si Ucrania, país invadido por Rusia en 2022 y fronterizo con Eslovaquia, era cliente de esta fábrica de sistemas no tripulados, ni sobre si estos tienen uso militar o civil.

En Haniska, localidad situada en el este de Eslovaquia, se encuentra una fábrica de la empresa Skyeton, fabricante de los drones Raybird, utilizados en la defensa de Ucrania, y el diario Denník N asegura que se trata de la empresa a la que se refiere la Policía eslovaca.

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Durante la operación se produjeron dos detenciones en suelo eslovaco, y se ha solicitado prisión preventiva para ellos, y una tercera en Alemania, tras emitirse una orden de búsqueda y captura europea, lo que tuvo lugar en un plazo excepcionalmente breve.

Los tres detenidos son extranjeros, pero las autoridades no han facilitado su nacionalidad.

Los tres son sospechosos de "un delito especialmente grave de puesta en peligro de la seguridad pública, presuntamente cometido en calidad de coautores y por encargo", precisó la Policía.

Los agentes de policía incautaron también una gran cantidad de mezcla incendiaria, herramientas, teléfonos móviles, una cámara y un plano dibujado a mano.

Según una evaluación pericial preliminar del Instituto de Ciencias Forenses de la Policía, la sustancia incautada era una mezcla de gasolina y poliestireno, comúnmente conocida como napalm, y que arde a temperaturas extremas de entre 800 y 1.200 grados.

Los agentes que desarrollaron esta operación contaron con la ayuda de los servicios de inteligencia civil y militar, así como de la unidad móvil de intervención de la policía de fronteras. EFE