Rybakina se retira en Cincinnati y Sabalenka salva el número uno de la WTA

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Washington, 20 ago (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, número 2 del mundo, se retiró este jueves del Abierto de Cincinnati por una lesión de tobillo y perdió la oportunidad de asaltar el número 1 que la bielorrusa Aryna Sabalenka le había dejado al alcance.

Apenas habían transcurrido 31 minutos de su duelo de cuartos de final ante la polaca Iga Swiatek (n.5) cuando Rybakina se vio obligada a abandonar por sus molestias. La polaca dominaba por 4-1 en el momento de la retirada.

Justo antes del abandono, Rybakina había pedido la asistencia de los fisioterapeutas para que le examinaran el tobillo, en el que llevaba un vendaje desde el inicio del partido.

Rybakina estaba a solo dos victorias en Cincinanti de convertirse en la número uno del mundo, después de que Sabalenka fuera eliminada el miércoles en los octavos de final y le dejara el camino libre.

A la kazaja le bastaba con alcanzar la final para arrebatarle una primera posición que Sabalenka ocupa desde hace 96 semanas (octubre de 2024).

Con la incógnita sobre el alcance de su lesión, Rybakina tendrá una nueva oportunidad de asaltar el número uno en el Abierto de Estados Unidos, donde Sabalenka defiende los 2.000 puntos que conquistó el año pasado como campeona.

Después de Cincinnati, Sabalenka seguirá como número uno con 8.575 puntos, solo 434 más que Rybakina, que tendrá 8.141.

Por su lado, Swiatek se clasificó así para las semifinales del WTA 1.000 de Cincinnati, donde el sábado se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula (n.3).

"Estaba ansiosa solo de ver esta situación. Espero que Elena esté bien. El próximo torneo es la prioridad. Este también es importante, pero el Abierto de Estados Unidos es el Abierto de Estados Unidos. Espero que esté preparada para entonces. Está muy cerca de ser número uno del mundo. Es una pena", dijo Swiatek tras el partido. EFE

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