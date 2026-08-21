Pablo Urdangarín, el chico 360 del Granollers, que lo mismo mete goles que pasa la fregona por la pista

21/08/2026 Pablo Urdangarín en su úlimo partido con el Fraikin BM Granollers POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Pablo Urdangarín se ha convertido, con su simpatía, su educación, su cercanía y su sonrisa permanente incluso en los momentos más complicados tras la mediática separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín -a diferencia del carácter esquivo y altivo de sus primos Victoria Federica y Froilán de Marichalar, o de la timidez rozando lo enfermizo de sus hermanos Juan, Miguel e Irene Urdangarín- en uno de los miembros más populares y carismáticos de la familia del Rey Felipe VI.

Y lo ha vuelto a demostrar en su último partido con el Fraikin BM Granollers en la semifinal de la Supercopa de Catalunya de balonmano contra el Sant Joan Despí este jueves en Barcelona -un encuentro en el que su equipo se impuso por 20 a 35 demostrando su clara superioridad- en el que no solo se ha convertido una vez más en uno de los jugadores más decisivos del conjunto azulillo con sus goles, sus asistencias y su poderío físico siguiendo los pasos de su padre en este deporte, sino que además nos ha dejado una imagen tan sorprendente como inesperada que refleja su humildad.

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Ni corto ni perezoso, en lugar de pedir ayuda a uno de los empleados del club, Pablo ha cogido una fregona y se ha puesto a limpiar el suelo de la pista deportiva para eliminar una mancha después de que uno de sus rivales y él se resbalasen durante una jugada, presumiendo así de su carácter más cercano y natural y dejando claro que a pesar de sus orígenes y de ser nieto y sobrino de Reyes, no se le caen 'los anillos' por ejercer labores de limpieza ante las cámaras.

Un partido en el que no ha contado con el apoyo de nadie de su familia ni tampoco de su mayor fan, su novia Johanna Zott, a pesar de que el Rey Juan Carlos se encoTnraba en la ciudad condal, a donde se ha desplazado en un viaje relámpago para dar su último adiós a uno de sus mejores amigos, el armador del 'Bribón' Josep Cusí tras su fallecimiento este miércoles a los 92 años.

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