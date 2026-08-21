Barbados, Namibia y Tailandia participarán como invitados en el GAFI durante un año

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París, 21 ago (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes que Barbados, Namibia y Tailandia van a participar como invitados durante un año en los trabajos de esta organización, especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva.

Esos tres países participarán con sus propias banderas en las reuniones plenarias y en las de los grupos de trabajo durante un ciclo de un año que comenzará en la próxima sesión plenaria de este año (está programada del 26 al 30 de octubre), indicó el GAFI en un comunicado.

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Lo harán en el marco de la iniciativa de organismos regionales con la que se pretende reforzar la cohesión de su red global y ampliar su alcance internacional, y en particular centrarse en regiones que, por ahora, no tienen muchos miembros.

El presidente del GAFI, Giles Thomson, destacó que en los últimos años esa iniciativa "ha enriquecido los debates" al aportar otras perspectivas y experiencias prácticas y de esa forma "ha ayudado a comprender mejor los retos, los riesgos y las realidades en una gama más amplia de contextos".

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Además, "ha permitido a las jurisdicciones invitadas aprovechar una experiencia más amplia que puede respaldar una implementación más sólida de las normas del GAFI en sus propias jurisdicciones y regiones".

En la iniciativa de invitados, que se puso en marcha en 2024, han participado las Islas Caimán, Senegal, Kenia, Jamaica y Nigeria.

El GAFI, vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, en cuya sede está la suya propia, en París), está formada por 40 países, pero también está asociada con nueve entidades regionales y sus reglas han sido asumidas por unos 200 países y jurisdicciones. EFE

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