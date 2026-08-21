José Mourinho: "No tengo presión, es adrenalina positiva"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió este viernes que no tiene "presión" y sí siente "adrenalina positiva" en su vuelta al club 13 años después "más tranquilo", al mismo tiempo que confesó estar "cansado de amistosos" y que quiere jugadores que 'mueran' "por el grupo".
"Estoy bien, es el primer partido oficial, ya son 20 años que pasa esto, tranquilo, es una temporada más, es un partido más. Hay gente que tiene 36 entrenamientos y 6 partidos, otros tienen 5 entrenamientos y un poco de un partido, pero los jugadores excepcionales están todos aquí. Me hubiera gustado tener una semana más para tener las cosas todavía mejor, pero estamos ya cansados de amistosos, no nos enamoramos del fútbol por los amistosos, queremos partidos verdaderos", dijo el luso en la rueda de prensa previa al RCD Espanyol-Real Madrid de este sábado.
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Mourinho avanzó la baja para el primer partido de LaLiga EA Sports de Endrick por "una pequeña cosa muscular", además de que Aurélien Tchouaméni tiene que "acelerar su proceso" al no estar "en condiciones" para el encuentro ante el equipo 'perico'. Además, estarán en el banquillo tres canteranos: Mario Rivas, Jorge Cestero y Alexis Ciria.
El portugués vuelve a la competición con el conjunto merengue 13 años después y tras dos cursos en blanco en la entidad madridista, pero no siente presión. "No diría presión, diría adrenalina, adrenalina positiva. No siento presión ni por el debut ni por ningún partido de fútbol, además tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho, en la ambición de los jugadores, en su mentalidad, en la pasión", enumeró.
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"Necesitamos ser un equipo, trabajar bien, no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso tiene que estar presente a cada minuto. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar sea por resultado negativo, sea por frustración personal. Mañana será el primer momento de frustración, no puedo poner a 15 a jugar en el once, el entrenador tiene que elegir. Si uno se deja comer por la frustración y baja el nivel, las decisiones son fáciles para mí", explicó un Mourinho que dejó claro que "hay que defender con 11, todos".
Así, recogiendo las palabras de Yan Diomande, que aseguró en una entrevista a SportyTV que está listo para "'morir' por Mourinho", el portugués que se debe aplicar a todo el equipo. "Yo estoy disponible para morir por mi grupo, por el Real Madrid, pero entendí lo que quiso decir. Veo a la gente muy comprometida, con una voluntad muy grande de hacer las cosas bien, veo un grupo que crece, que está unido", destacó.
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"YA SÉ EL ONCE, VAMOS A VER QUIÉN TIENE MEJORES CONTACTOS"
Por esto, no cree que afecte el incidente entre Fede Valverde y Tchoauméni del curso pasado. "Llegué con mucha información, tengo mis contactos, también la prensa y sé muchas cosas, pero he decidido partir de cero. Y desde que llegó Tchouaméni estuve atento, no he sentido la necesidad de hablar con ellos, he visto normalidad. Viéndoles como se relacionan, no imaginaría que ha pasado nada. No tengo ningún tipo de influencia para intentar traer la paz porque no se trata de eso", agregó.
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"Estoy contento con todos los capitanes, aunque creo que me están conociendo, con esa capacidad de observar, de analizar, de conocerme bien. Los capitanes están jugando un poquito defensivamente. Están todavía en este proceso. Cuando llegue el momento difícil vamos a ver, pero de momento muy bien, muy buena cooperación", dijo.
También valoró la situación de Vinícius Júnior, recién renovado. "No fue una sorpresa, me dijeron que se quería quedar, era una cuestión de números. Yo no quiero valorar si es el mejor del mundo, uno de los tres mejores, uno de los diez mejores, esto no me gusta mucho, pero seguramente es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores tienen que estar aquí", aplaudió.
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"No sé el motivo por el que tuvo algún problema antes. Él quiere ganar, estar cómodo, y sabe perfectamente lo que quiero yo, desde el punto de vista táctico. Está feliz, cómodo con el modo en el que estamos preparando partidos y quiere ganar desde el primer día. Cada pequeña conversación que teníamos acababa siempre en vamos a mejorar, vamos a trabajar", añadió sobre el brasileño.
"RODRÍ HABRÍA SIDO LA GUINDA"
Ahora, una de sus tareas será acoplar a jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y 'Vini', que "son jugadores increíbles" que "quieren jugar con jugadores 'top'". "Cuando esto no ocurre se cabrean, protestan, tienen frustración. Los mejores quieren jugar con los mejores, después la conjugación táctica puede ser un poquito más difícil. Ancelotti ha encontrado el Brasil perfecto para Vini, Deschamps ha encontrado la Francia perfecta para Kylian, Tuchel ha encontrado el equipo perfecto para Jude, es más difícil para Mourinho", comentó.
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Así, cree que, desde un "modo pragmático", este ya es el Real Madrid de Mourinho. "Ya es mi equipo, para bien y para mal. Si vamos al concepto de equipo, entre comillas, nunca es perfecto. Porque yo soy de esos que piensan que cada día es una oportunidad para mejorar. Y me gustan mucho los equipos que tienen el mismo entrenador un año, dos años, porque es un modo de hacer crecer, acumulando información, dinámicas, empatía. Tenemos un trayecto por correr, pero el fútbol no espera, hay que ir a por todas y con cada punto que se gana, más cerca estamos de Cibeles", afirmó.
Pero no quiso dar pistas sobre su primer once. "Vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos", bromeó con la prensa. "Los jugadores saben ya quién juega, yo no soy de esconder, a lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará. No quiero un once ideal, estará abierto a la competición. Y si hablamos de jugadores de alto nivel, por ejemplo Trent y Dumfries, de Cucurella y Carreras, no es posible pensar que uno va a jugar 60 partidos y el otro nada, o uno juega 10 y otro juega 50, no es posible", argumentó.
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En ese once no estará seguro Rodri Hernández, fichado finalmente por el FC Barcelona, aunque pretendido por el Real Madrid, ya que habría sido "la guinda" al verano. "Es un gran jugador, con gran experiencia, con gran estatus, pero tienes a Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no tenemos un problema ni tenemos que ir a por otro jugador", valoró.
"El Mourinho de hoy está en condiciones de aconsejar el Mourinho de hoy. El de 2013 no estaba en condiciones. Lo único que digo es que tienes que estar siempre muy tranquilo. Y para mí es mucho más fácil estar ahora tranquilo que 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, es siempre una evolución. Y estoy en mejores condiciones hoy que estaba cuando llegué, que estaba cuando partí", concluyó sobre su momento personal.
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