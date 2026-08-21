Fuertes tormentas, lluvia y viento intenso en el norte y centro de Italia

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Roma, 21 ago (EFE).- La cuarta ola de calor del verano en Italia ha dado paso a un sistema de baja presión en el norte y centro del país con fuertes tormentas eléctricas que ya han dejado miles de rayos, precipitaciones y vientos intensos, que han causado hasta mil intervenciones de los bomberos en las últimas horas.

Varias provincias de las regiones de Lombardia, Friuli Venecia Giulia, Liguria y Toscana se encuentran en alerta naranja por riesgo de tormentas severas y precipitaciones, que también afectarán en menor medida a territorios del norte y centro de la península como Emilia Romaña, Piamonte, Abruzos, Lacio, Umbria o Marcas, entre otras.

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El cambio de tiempo comenzó la tarde del pasado jueves con fuertes lluvias, tormentas y aguaceros que obligaron a realizar a los bomberos más de 1.000 intervenciones, entre ellas la evacuación de 250 personas de un camping en Isola di Fondra (Bérgamo, Lombardía, norte), amenazado por un deslizamiento de tierra y la crecida de un arroyo, según informa el cuerpo de Vigili del Fuoco.

En esta misma provincia las localidades de Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione y Gandellino permanecen aisladas debido a las inclemencias del tiempo y 150 personas tuvieron que ser evacuadas.

Concretamente en Valleve un deslizamiento de tierra aisló una vivienda y los bomberos evacuaron a tres personas, entre ellas dos niños, que quedaron atrapadas por el movimiento del terreno, informan medios locales.

También el servicio de emergencias 112 se ha visto desbordado con cientos de llamadas relacionadas con el mal tiempo, inundaciones, desbordamientos de cauces o caídas de árboles.

Según reportan medios italianos, las tormentas eléctricas en las últimas horas han dejado registros muy elevados de rayos en zonas como Friuli Venezia Giulia, con 1.500 rayos en diversas zonas. EFE

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