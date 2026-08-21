Agencias
Agregar Infobae enGoogle

China reitera que las amenazas económicas de EEUU contra Irán "no tienen encaje en el Derecho Internacional"

Imagen KIHY25VBOFEJXOXHVKC5TN5MFE
Guardar

Las autoridades de China han reiterado este viernes la condena de las amenazas económicas de Estados Unidos contra Irán, a quien busca someter a una "guerra económica", y han expresado que este proceso de aislamiento "carece de encaje en el Derecho Internacional y es, por lo tanto, ilegal.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado en una rueda de prensa que la guerra comercial anunciada por Washington se basa en "sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el marco del Derecho Internacional".

"China se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento y que no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha manifestado Lin, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'.

En este sentido, ha pedido a las partes implicadas "actuar de manera responsable y resolver los problemas pendientes por la vía política y diplomática".

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes". Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha instado a Pekín a participar en la campaña e imponer sanciones contra el país asiático.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China condena a 15 años al exjefe de medicina tradicional por aceptar sobornos

Infobae

Madring y Lagain Group acuerdan incorporar soluciones para la gestión del residuo orgánico del GP de España

Madring y Lagain Group acuerdan incorporar soluciones para la gestión del residuo orgánico del GP de España

Ocho muertos al estrellarse un avión en una zona remota de Alaska

Infobae

Zelenski reivindica ataques contra un refinería en Perm y una base militar en Volgogrado

Zelenski reivindica ataques contra un refinería en Perm y una base militar en Volgogrado

BORRADOR Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 ago (10.00 GMT)

Infobae