Von der Leyen denuncia una "guerra híbrida" que busca "dividir a la UE" tras la incursión de un dron en Rumanía

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este jueves una campaña de "guerra híbrida" que busca "dividir a la UE" tras estrellarse en la ciudad rumana de Tulcea un dron procedente de Ucrania, un incidente que se suma al creciente número de aeronaves no tripuladas que han realizado incursiones en los últimos meses en el espacio aéreo comunitario.

"Se está llevando a cabo una campaña creciente de amenazas que inquieta a nuestros ciudadanos y busca dividir nuestra Unión", ha escrito la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha añadido la misión fundacional de la UE es "preservar la paz".

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Para ello, ha añadido Von der Leyen, hay que "tener la capacidad de disuadir provocaciones y agresiones", algo que ya está haciendo el bloque comunitario con la movilización de 800.000 millones de euros a través del programa 'ReArmar Europa' para mejorar sus capacidades y su autonomía frente a las amenazas a su seguridad.

También ha citado la Iniciativa Europea de Defensa contra Drones y la Vigilancia del Flanco Oriental, que está llevando a la industria europea de defensa aumentar su producción para entregar las capacidades que necesitan los Estados miembros y que estos puedan "responder a las amenazas emergentes con rapidez, unidad y determinación".

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Las declaraciones de la conservadora alemana se producen después de que un dron procedente de Ucrania se haya estrellado esta madrugada al norte de la ciudad de Tulcea, en el este del país, tras irrumpir en el espacio aéreo rumano, según han informado las autoridades de Rumanía.

El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que el sistema de radar militar de las Fuerzas Armadas detectó el artefacto sobre las 2.23 horas (hora local) cerca de la frontera.

Posteriormente, dos aviones F-18 del Ejército del Aire de España fueron movilizados para realizar "una misión de vigilancia" tras la detección del vehículo aéreo no tripulado. La propia Fuerza Aérea rumana envió para ello un helicóptero de reconocimiento, según el texto.

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