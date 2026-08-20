Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Von der Leyen denuncia amenazas e intentos de dividir la UE tras el último dron en Rumanía

Guardar

Bruselas, 20 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lamentó este jueves la "creciente campaña de amenazas" contra la Unión Europea tras la destrucción de un dron naval en aguas de Rumanía, un incidente que calificó de "guerra híbrida", y aseguró que los Veintisiete se están dotando de los medios para responder a las amenazas.

"Hoy, Rumanía destruyó un dron naval que transportaba explosivos cerca de su plataforma Neptun Deep en el Mar Negro. Se está llevando a cabo una creciente campaña de amenazas que inquieta a nuestros ciudadanos y busca dividir nuestra Unión. Esto es una guerra híbrida", aseguró la presidenta de la Comisión a través de una red social.

PUBLICIDAD

Von der Leyen subrayó que la misión de la UE es "preservar la paz", lo que supone también "tener la capacidad de disuadir provocaciones y agresiones".

En ese sentido, indicó que la UE va a movilizar hasta 800.000 millones de euros a través de la agenda de preparación 2030 y se refirió también a la iniciativa Europea de Defensa contra Drones y la Vigilancia del Flanco Oriental, que busca aumentar la producción de las capacidades que necesitan los Estados miembros para "poder responder a las amenazas emergentes con rapidez, unidad y determinación".

PUBLICIDAD

Rumanía destruyó este jueves con cazas F-16 un dron marino cerca de la plataforma de gas Neptun Deep, en el mar Negro, al considerar que suponía una amenaza para la infraestructura y los trabajadores, y atribuyó a Rusia el origen de la nave no tripulada.

Dos F-16 de la Fuerza Aérea rumana intervinieron tras detectarse un dron marítimo de pequeñas dimensiones y aparentemente a la deriva en la Zona Económica Exclusiva de Rumanía, cerca de Neptun Alpha, la principal plataforma de producción de gas del proyecto Neptun Deep, situada a unos 80 kilómetros al este de Constanza, el principal puerto rumano en el mar Negro.

La presencia del dron fue comunicada alrededor de las 06.28 hora local (03.28 GMT) por un buque comercial, según informó el Ministerio de Defensa del país balcánico perteneciente a la OTAN y la UE. EFE

Últimas Noticias

SEE señala que crisis como la de Ceuta muestran exposición de mujeres y niñas migrantes a violencia sexual y de género

SEE señala que crisis como la de Ceuta muestran exposición de mujeres y niñas migrantes a violencia sexual y de género

Descubren una combinación de fármacos que mejora el control del cáncer renal avanzado

Infobae

La UC y el Colegio de México sellan su primer acuerdo para impulsar la movilidad y la cooperación académica

La UC y el Colegio de México sellan su primer acuerdo para impulsar la movilidad y la cooperación académica

La UNRWA estima que el 70% de los niños menores de dos años sufre inseguridad alimentaria en Gaza

La UNRWA estima que el 70% de los niños menores de dos años sufre inseguridad alimentaria en Gaza

El bloqueo EEUU-Irán mantiene el veto de las aseguradoras a los buques para cruzar Ormuz

Infobae