Qatar Airways equipa la conexión wifi Starlink en 150 aviones de largo recorrido

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Qatar Airways ha instalado la conexión wifi Starlink en un total de 150 aviones de fuselaje ancho, equipando esta tecnología en su flota de Boeing 787-9 y 787-8, según un comunicado.

Además mantiene su objetivo de completar el despliegue de Starlink en todos sus aviones Boeing 787 para finales de 2026.

Este último anuncio se suma al logro alcanzado por la aerolínea qatarí al completar el programa del Boeing 777 en nueve meses y el del Airbus A350 en ocho meses.

Desde que se puso en marcha la conectividad Starlink a bordo en octubre de 2024, más de 23 millones de pasajeros se han conectado a la conexión Wi-Fi más rápida en el aire en más de 86.000 vuelos de Qatar Airways.

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