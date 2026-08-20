La UE condena la visita de Putin a las islas Kuriles: "Socava los esfuerzos hacia una resolución pacífica"

Guardar

El embajador de la Unión Europea en Japón, Jean-Enric Paquet, ha condenado este jueves la visita realizada hace una semana por el presidente ruso, Vladimir Putin, a una de las islas del archipiélago de las Kuriles, en disputa con las autoridades niponas y la primera que realiza a la zona.

El jefe de la delegación de la UE en el país asiático ha lamentado esta decisión y ha señalado que "aumenta la tensión y socava los esfuerzos hacia una resolución pacífica bajo el Derecho Internacional" en lo referente a unas islas que son conocidas en Japón como Territorios del Norte.

PUBLICIDAD

"(La visita) llega en medio de una actividad militar desestabilizadora en la región y la guerra de agresión continua de Rusia contra Ucrania. La UE se mantiene junto a Japón, nuestro socio clave", ha manifestado en un mensaje difundido en redes sociales.

La situación ha llevado a Estados Unidos a declarar su apoyo total a Japón ante esta visita, si bien China ha pedido al país "acatar" lo establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras, la ONU ha hecho un llamamiento a la "contención" y para evitar un aumento de la tensión en la zona.

PUBLICIDAD

Japón ha retrasado décadas la firma de un acuerdo de paz con Rusia a la espera de recuperar la soberanía sobre estas islas. Tokio se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Moscú el 7 de febrero de 1855, mientras que el Kremlin se ampara en los tratados internacionales suscritos al término de la Segunda Guerra Mundial.