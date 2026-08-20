Un fallecido y nueve heridos al accidentarse un autobús en Ecuador

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Quito, 20 ago (EFE).- Una persona falleció y otras nueve resultaron heridas al accidentarse un autobús en la provincia ecuatoriana de Tungurahua, informó este jueves el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

De acuerdo a la fuente, el siniestro de tránsito, ocurrido poco a antes de la 04:00 hora local (09:00 GMT), se registró en el sector Yanayacu, municipio de Quero, en el centro andino de Ecuador.

De manera preliminar, los organismos de socorro informaron de que nueve personas heridas fueron atendidas y trasladadas a diferentes casas de salud de las ciudades de Ambato y Riobamba.

Además una persona falleció, indicó al anotar que desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la atención con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, y los Cuerpos de Bomberos de Mocha, Tisaleo, Cevallos, Guano y Riobamba, entre otros.

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Las autoridades no han informado aún sobre las posibles causas del accidente del autobús, que quedó virado y atravesado de costado en la carretera, según una fotografía enviada por el ECU 911. EFE