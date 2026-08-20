Rusia derriba más de 700 drones ucranianos en un ataque sin mayores consecuencias

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Moscú, 20 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 726 drones sobre territorio ruso, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, al repeler un ataque ucraniano que no tuvo mayores consecuencias, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.

"Las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 726 drones ucranianos de ala fija" sobre 21 regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov, señaló en Telegram el mando castrense ruso.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en sus cuentas de Telegram y MAX, la red de mensajería rusa, que las fuerzas ucranianas lanzaron 250 drones contra la capital rusa, 28 de los cuales fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad.

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En la sureña región de Rostov fueron neutralizados alrededor de 90 drones en seis distritos, indicó por su parte en MAX el gobernador local, Yuri Slúsar, mientras que en Vorohezh fueron derribados 21 drones, según datos del gobernador Alexandr Gúsev.

Este último indicó que en uno de los distritos al sur de la región una casa particular resultó dañada tras la caída de fragmentos de un dron derribado, hiriendo gravemente a un hombre joven.

En la región de Tula, a 200 kilómetros al sur de Moscú, fueron aniquilados 19 drones, aseveró el gobernador local, Dmitri Miliáev.

En Kaluga, también al sur de la capital rusa, resultaron dañadas ocho casas tras el derribo de 12 drones, según reportes del gobernador de la región, Vladislav Shapsha.

A diferencia de jornadas anteriores, en las que se reportaron daños en refinerías rusas o centros logísticos de Wildberries, el Amazon ruso, no trascendieron informaciones sobre daños contra la infraestructura crítica rusa ni en los medios oficiales ni en los independientes. EFE

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