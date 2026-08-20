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Irán asegura que la declaración de "guerra económica" de Trump responde a una crisis "sin precedentes" en EEUU

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este jueves que la declaración de "guerra económica" emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán responde a una crisis "sin precedentes" dentro de Estados Unido y "solo traerá más derrotas" para Washington.

"El llamado 'Día D Económico' es una cortina de humo ante la propia crisis de Estados Unidos: una deuda sin precedentes y costes de intereses disparados. Doblar la apuesta en políticas fallidas solo traerá más derrotas y el enemistad de los iraníes", ha afirmado Araqchi.

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Así, ha alertado de que el "terrorismo económico de Estados Unidos amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo", según un comunicado difundido en redes sociales.

Horas antes, Trump ha recalcado la importancia de lograr el aislamiento sin precedentes" de Irán y ha anunciado la operación "más devastadora jamás emprendida contra país alguno". "Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado.

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"Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando él mismo el anuncio como un "Día D económico", en alusión al desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

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