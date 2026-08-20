El canciller de Siria llega de visita oficial a Pakistán en plena escalada con Israel

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Islamabad, 20 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Siria, Asaad Hassan al Shaibani, llegó este jueves a Islamabad en una visita oficial que coincide con los últimos ataques israelíes contra territorio sirio y con la condena de Pakistán a esas operaciones.

Al Shaibani viajó invitado por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, informó la Cancillería de Pakistán en un comunicado, lo que anticipa una reunión entre ambos jefes de la diplomacia durante la visita.

El ministro sirio fue recibido a su llegada por el secretario adicional para Oriente Medio del Ministerio de Exteriores paquistaní, según la nota oficial, que no detalló por ahora la agenda de la visita.

La llegada se produce un día después de que Pakistán condenara el ataque israelí contra la base aérea siria de Abu al Duhur, en la provincia de Idlib, y pidiera a la comunidad internacional frenar las “repetidas violaciones” de Israel en la región.

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Israel justificó el ataque con el argumento de que Siria iba a permitir el despliegue de tropas turcas en esa base, algo que, según la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría supuesto una ruptura del “statu quo” de seguridad.

Pakistán, única potencia nuclear del mundo musulmán y que no reconoce al Estado de Israel, ha mantenido en los últimos meses un papel activo en Oriente Medio, con su mediación entre Estados Unidos e Irán, su participación en una reunión ministerial sobre Jerusalén en Jordania y la firma de un acuerdo de defensa conjunta con Arabia Saudí y Turquía. EFE

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