Amador Mohedano recula: "Rocío nunca dijo que se quería divorciar de Ortega Cano. Se llevaban de maravilla"

31/05/2025 Amador Mohedano. Semanas después de avivar los rumores sobre una supuesta mala relación entre Rocío Jurado y José Ortega Cano con su entrevista en '¡De Viernes!' -en la que relató varios desencuentros en la pareja en los que incluso tuvo que intervenir para 'parar los pies' al torero-, y de que su sobrina Gloria Camila le reprochase sus declaraciones por poner de nuevo en el ojo del huracán a su padre, Amador Mohedano ha reculado y ha dejado claro que su hermana nunca verbalizó que se quisiese divorciar como ha asegurado Enrique del Pozo este fin de semana en 'Fiesta'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS

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Semanas después de avivar los rumores sobre una supuesta mala relación entre Rocío Jurado y José Ortega Cano con su entrevista en '¡De Viernes!' -en la que relató varios desencuentros en la pareja en los que incluso tuvo que intervenir para 'parar los pies' al torero-, y de que su sobrina Gloria Camila le reprochase sus declaraciones por poner de nuevo en el ojo del huracán a su padre, Amador Mohedano ha reculado y ha dejado claro que su hermana nunca verbalizó que se quisiese divorciar como ha asegurado Enrique del Pozo este fin de semana en 'Fiesta'.

El exmarido de Rosa Benito ha entrado en directo en 'El verano se mueve' este miércoles por teléfono y, rotundo, ha dejado claro que tanto él como la peluquera estaban siempre al lado de la cantante y que a ésta nunca se le pasó por la cabeza romper su matrimonio con Ortega: "No entiendo tantos dimes y diretes, es una locura. Se llevaban de maravilla, si hay cosas no quiere decir que pidiese el divorcio".

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"Nunca dijo que se quería divorciar. Cuando estaba con él se reía y era feliz" ha insistido, afirmando tajante que "lo que yo he vivido es una pareja normal y corriente, con más felicidad que otro tipo de cosas". "A mi cuñado Jose lo quiero con locura. Todo lo que se ha hablado de si se divorciaba es contenido, hay que decir cosas. ¿Qué se iba a separar? Me parece una barbaridad" ha sentenciado ante la atenta mirada de Gloria Camila, que presente en el plató del programa de Mediaset presentado por Ion Aramendi se ha pronunciado para reconocer que, aunque todo lo que se dice sobre la relación de sus padres le afecta, "me quedo con la cosa bonita que he vivido. Y como dice mi padre, el amor de su vida es ella".