Macron suspende la Legión de Honor a Fillon tras su condena por corrupción

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París, 20 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha suspendido la Legión de Honor, la máxima distinción oficial en Francia, al que fue primer ministro del país entre 2007 y 2012, François Fillon, tras la confirmación definitiva de su condena por un caso de corrupción que implicaba a su esposa, Penelope.

La medida figura en un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial, en el que se formaliza esa suspensión durante diez años para quien fue jefe del Gobierno durante toda la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy.

El decreto precisa que se suspende "el ejercicio de los derechos y prerrogativas" asociados a su condición de gran oficial de la Legión de Honor, y se le priva durante ese periodo del derecho a llevar las insignias de las condecoraciones correspondientes a la orden.

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Aunque el decreto no precisa los motivos de la suspensión, esta se produce después de que la condena de Fillon por los empleos ficticios de su esposa se hiciera definitiva en febrero.

El ex primer ministro fue condenado por el Tribunal de Apelación de París a cuatro años de prisión, todos ellos exentos de cumplimiento (si no reincidiera), 375.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación.

Su esposa Penelope fue sentenciada a dos años de prisión exentos de cumplimiento y a una multa de 375.000 euros.

El caso estalló en enero de 2017, cuando la revista satírica 'Le Canard enchaîné' reveló que Penelope Fillon había cobrado durante años como asistente parlamentaria de su marido y de su antiguo suplente, sin que se acreditara trabajo efectivo.

El caso, conocido como 'Penelopegate', hundió la candidatura de Fillon a las presidenciales de ese mismo año, en las que obtuvo el 20 % de los votos en la primera vuelta, por detrás de Emmanuel Macron y de Marine Le Pen, por lo que quedó eliminado.

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La decisión contra François Fillon se suma a la reciente exclusión de la Legión de Honor de Sarkozy, que dejó de pertenecer a la orden en 2025 tras la confirmación definitiva de su condena por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007. EFE