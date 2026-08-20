Ecuador detiene en operación regional a un hombre requerido en EE.UU. por narcotráfico

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Guayaquil (Ecuador), 20 ago (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo este jueves a Rubén Bermúdez Loor, un hombre con alerta roja de Interpol que es requerido por la Justicia de Estados Unidos por presunto narcotráfico, una operación realizada en conjunto con Guatemala y Colombia, donde también se capturaron a otras dos personas.

La detención de Bermúdez se realizó en el norte de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, mediante coordinaciones entre la Policía y la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), para su posterior extradición a EE.UU.

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El arresto se ejecutó en el marco de una operación regional ejecutada también en Guatemala, donde el miércoles se capturó a Wilson Mendoza, quien ocupó "varios altos cargos" entre 2007 y 2015 en la entonces Secretaría Nacional del Agua, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), informó este jueves el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

Según las autoridades guatemaltecas, Mendoza, de 61 años, es requerido por Estados Unidos bajo el delito de "conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada" a la nación norteamericana y fue capturado cuando pretendía volver a Ecuador.

Reimberg agregó que el exfuncionario llegó a ser asesor del exministro correísta Walter Solís, refugiado en México y sentenciado por casos de corrupción, y que el hombre es parte de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país que ha sido catalogada como "terrorista" por el Gobierno estadounidense.

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La operación también se ejecutó en Colombia, donde se capturó con fines de extradición a Elixandro Ico Cuervo, quien habría sido el nexo en Colombia con disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos.

Además, supuestamente dinamizaba las finanzas criminales a través de empresas en su país y en Ecuador, según información otorgada por la cartera ecuatoriana de Interior.

El Gobierno ecuatoriano ha extraditado a Estados Unidos a varios criminales en los últimos dos años, entre ellos Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo líder de Los Choneros, quien está a la espera de un juicio en Nueva York. EFE

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