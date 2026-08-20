Caen ingresos del 80 % del sector productivo de región venezolana más afectada por sismos

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Caracas, 20 ago (EFE).- El 80 % del sector productivo de la región venezolana de La Guaira (norte), la más afectada por los terremotos del pasado junio, advierte de una caída de los ingresos tras los sismos, según los resultados preliminares de un estudio compartidos este jueves a EFE por la Cámara de Comercio del estado.

El análisis incluye la valoración de las áreas aduana y logística, comercio, servicios (hotelería, turismo, transporte y gastronomía, entre otros) e industria.

El 56,2 % de los encuestados reportó una "pérdida total de ingresos" y el 23,8 % una disminución superior al 50 %, lo que "compromete severamente la continuidad operativa a corto plazo".

El 85,4 % de las empresas no puede garantizar la preservación de puestos de trabajo, mientras que el resto podrá mantener su nómina completa.

En ese sentido, el 35,2 % no tiene certeza operativa, el 31,7 % anticipa despidos inevitables y el 18,5 % retendrá solo a una parte del personal.

"Es alarmante la situación que se prevé", dijo a EFE la directora de la gremial, Shirley Camaran, quien señaló que los resultados se actualizan cada semana.

Al respecto, explicó que se ha decidido mantener abierto el proceso de medición debido a que aún hay muchos empresarios afectados y que no han sido registrados.

Hasta este pasado miércoles, la base del estudio estaba compuesta por 430 representantes de los diversos sectores económicos.

Según cifras oficiales, el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio dejó al menos 6.438 muertos y decenas de miles de heridos, así como más de 24.000 viviendas con daños parciales o graves.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de junio pasado y ha advertido que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década. EFE