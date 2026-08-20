Bruselas defiende sus normas antisubvenciones tras críticas de China por el caso JD.com

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Bruselas, 20 ago (EFE).- La Comisión Europea defendió este jueves sus normas sobre subvenciones extranjeras como una herramienta "plenamente conforme" con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), después de que China acusara a Bruselas de ejercer una "jurisdicción extraterritorial indebida" en la investigación abierta contra JD.com por la compra de la alemana Ceconomy.

"La UE es una de las economías más abiertas del mundo, y creo que para preservar esa apertura de nuestra economía y de nuestras empresas es esencial mantener unas condiciones equitativas en nuestros mercados, donde todos los actores operen bajo las mismas reglas", afirmó el portavoz comunitario Ricardo Cardoso en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo.

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Cardoso insistió en que el Reglamento sobre subvenciones extranjeras (FSR) se aplica "a todas las empresas, independientemente de su nacionalidad", y su objetivo es garantizar que todas las compañías que operan en la UE, incluidas las chinas, "sean tratadas por igual y compitan en condiciones equitativas".

Explicó que, antes de la existencia de esa norma, las subvenciones concedidas por terceros países "no estaban sujetas a control", mientras que las ayudas otorgadas por los Estados miembros a sus propias empresas sí han estado siempre sometidas a las normas europeas de ayudas de Estado.

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"Lo que hace el FSR es abordar esa laguna regulatoria y poner a las empresas extranjeras exactamente en la misma posición que las empresas con sede en la UE", señaló.

Además, el reglamento incluye "garantías procesales" para asegurar el debido proceso, entre ellas la posibilidad de que las compañías investigadas presenten alegaciones, accedan al expediente de la Comisión y evalúen los motivos esgrimidos en su contra, así como la opción de solicitar una revisión judicial ante los tribunales de la UE una vez adoptada la decisión.

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No obstante, el portavoz declinó pronunciarse sobre los próximos pasos de Bruselas en el caso de JD.com.

Distorsión de la competencia

El Ministerio de Justicia chino había denunciado este miércoles que la UE, al aplicar el FSR en su investigación sobre JD.com, solicitó a entidades chinas información "amplia" y "no necesaria" situada en territorio chino, y advirtió de que Pekín "responderá firmemente conforme a la ley" si Bruselas persiste en esa vía.

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La Comisión Europea abrió a finales de mayo una investigación en profundidad para evaluar si ayudas públicas chinas distorsionaron la competencia en la compra de la minorista alemana Ceconomy por parte de JD.com.

El análisis preliminar de Bruselas citó posibles formas de apoyo como financiación privilegiada, incentivos fiscales y subvenciones atribuibles a China, y apuntó a que esos subsidios podrían haber permitido a JD.com ofrecer condiciones más favorables en la adquisición.

La disputa se suma a meses de fricciones entre Pekín y Bruselas por el déficit comercial europeo, las acusaciones de sobrecapacidad industrial china, las investigaciones recíprocas y las restricciones en sectores considerados estratégicos. EFE