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Aumentan a 72 los muertos por el terremoto del sábado en Indonesia

FLORES ISLAND, Aug. 15, 2026 -- This photo provided by Indonesia's National Search and Rescue Agency (Basarnas) shows rescuers conducting search and rescue operations after an earthquake, on Flores Island, Indonesia, on Aug. 15, 2026. The death toll from a magnitude 7.7 earthquake that struck off Indonesia's Flores Island has risen to two, an official at the National Disaster Management Agency said Saturday, as authorities warned of possible aftershocks. A tsunami warning issued after the quake was later lifted. Rescue teams are continuing to assess damage and casualties in affected areas across Flores Island, with further details expected as emergency operations continue.,Image: 1123172445, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Basarnas / Xinhua News / Europa Press
FLORES ISLAND, Aug. 15, 2026 -- This photo provided by Indonesia's National Search and Rescue Agency (Basarnas) shows rescuers conducting search and rescue operations after an earthquake, on Flores Island, Indonesia, on Aug. 15, 2026. The death toll from a magnitude 7.7 earthquake that struck off Indonesia's Flores Island has risen to two, an official at the National Disaster Management Agency said Saturday, as authorities warned of possible aftershocks. A tsunami warning issued after the quake was later lifted. Rescue teams are continuing to assess damage and casualties in affected areas across Flores Island, with further details expected as emergency operations continue.,Image: 1123172445, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Basarnas / Xinhua News / Europa Press
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El balance de víctimas mortales por el terremoto de 7,7 en la escala de Ritcher registrado el sábado en la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, ha aumentado a 72, según las últimas informaciones ofrecidas este jueves por las autoridades del país, que sitúan en unos 13.000 los desplazados.

El seísmo, que ha dejado también más de un centenar de heridos, no ha dejado sin embargo desaparecidos, aunque se ha visto seguido de cerca de 1.600 réplicas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Una de estas réplicas --de magnitud 5,6-- se ha registrado a lo largo de esta misma mañana sobre las 6.45 horas (hora local) al noreste de Ruteng, también en Flores.

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El epicentro de este nuevo seísmo se sitúa a unos 37 kilómetros de la citada ciudad, mientras que el hipocentro ha sido localizado a tan solo 10 kilómetros de la superficie, tal y como ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica del país, según informaciones del diario 'Jakarta Globe'.

La situación ha llevado a miles de personas a acampar en escuelas, comisarías y oficinas gubernamentales, en un desastre que se ha convertido en el más mortífero desde el terremoto de 2022, que dejó cientos de muertos en Java Occidental.

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