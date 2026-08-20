Alejandra Osborne da un tirón de orejas públicamente a su padre: "Ha metido la pata, comprendo a Fabiola perfectamente"

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Recuperado de los problemas respiratorios que le han tenido alejado de los escenarios en los últimos meses a causa de una neumonía, Bertín Osborne reaparecía el fin de semana pasado en el Festival Starlite Occident de Marbella y, a la pregunta de Valeria Mazza de qué es para él el amor, sorprendía a propios y extraños al revelar que, a pesar de llevar 50 años buscándolo, todavía no había logrado encontrarlo.

Una confesión a la que su exmujer Fabiola Martínez -de la que se separó en 2021 y con la que tiene en común a sus hijos Kike y Carlos- reaccionaba visiblemente dolida en el plató de 'El show de Paz'. "Me pone súper nerviosa. Yo escucho esto y me genera una profunda tristeza. Yo estaba convencida de que teníamos dos hijos maravillosos fruto de nuestro amor... Me deja descolocada. Yo sí he estado muy enamorada de él, porque si no, no aguanto 20 años. Si él ahora reniega de todo eso, no sé qué decir" expresaba, apuntando que por lo menos "por respeto a sus hijas y a sus hijos", Bertín no debería hacer este tipo de declaraciones.

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Y ahora ha sido Alejandra Osborne, primogénita del cantante, la que se ha pronunciado sobre este tema en 'El verano se mueve' para dar un 'tirón de orejas' públicamente a su padre tras intentar justificar sus palabras. "Yo opino que mi padre a veces dice las palabras al revés. Creo que estaba en una gala y estaba presentándola y estaba dándole un poco de pie a Valeria para la definición de amor, pero mi padre no tiene guión nunca y ha metido la pata" ha reconocido.

Además, admitiendo que "comprendo a Fabiola perfectamente", ha defendido que Bertín afirmando rotunda que "sí ha estado enamorado de ella, porque si no no se hubiera casado y no hubiese tenido dos hijos. Yo lo he vivido desde el principio y se lo puedo asegurar a Fabiola". "Ellos saben lo que han vivido juntos, pero a mi padre a veces se le va la olla", ha zanjado.

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De regreso a Jerez de la Frontera, donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones con sus hermanas Eugenia y Claudia y sus respectivos hijos, Alejandra también se ha pronunciado sobre sus planes de conocer por fin al hijo que su padre tiene con Gabriela Guillén, desvelando que a pesar de que su intención era que toda la familia viese al pequeño David -de dos años y medio- este verano, "todavía no" se ha producido el encuentro ni hay fecha para el mismo.