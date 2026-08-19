Venezuela celebrará una Semana de la Energía en febrero del próximo año en Caracas

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Caracas, 18 ago (EFE).- Venezuela celebrará una Semana de la Energía en febrero de 2027 en su capital, Caracas, informó este martes la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, quien encabeza una delegación del país suramericano de visita en Estados Unidos.

Henao dijo en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que la agenda en EE.UU. de la delegación, integrada por representantes de la cartera de Hidrocarburos y de la estatal PDVSA, incluye una revisión el miércoles de lo que será la promoción de la 'Energy Week' en Caracas.

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La alta funcionaria aseguró que el equipo trabaja para mostrar la "potencialidad que ofrece Venezuela" y afirmó que empresas extranjeras están "muy interesadas" en conocer las oportunidades de inversión en el país petrolero.

PDVSA indicó en su canal de Telegram que la Semana será "un evento de alto nivel que se celebrará (...) en conjunto con la Cámara Africana de la Energía, con el fin de proyectar el potencial energético nacional en petróleo, gas y petroquímica ante inversionistas globales".

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Henao también informó de la firma este martes de un contrato con la empresa estadounidense Hunt Oil para el desarrollo de dos campos de petróleo y gas en el este de Venezuela, así como de una alianza con la transnacional tecnológica SLB (anteriormente Schlumberger) para estudios de yacimiento.

La producción de crudo venezolana alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día (bpd), un alza del 1,09 % respecto a junio, meses marcados por la emergencia derivada de dos potentes terremotos en la zona norte del país que dejaron al menos 6.438 muertos.

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Según cifras oficiales, la producción ha aumentado un 29,8 % desde los 924.000 bpd de enero, cuando EE.UU., que mantenía un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entraran y salieran de Venezuela, capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Desde entonces, el país suramericano se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, calificó recientemente la relación bilateral como "excelente". EFE

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