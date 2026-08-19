UNICEF urge a identificar y trasladar a lugares "seguros" a los menores migrantes que permanecen en Ceuta

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UNICEF España ha exigido identificar "de forma adecuada" y a trasladar a lugares "seguros" a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

Así lo ha expresado después de constatar a través de un equipo desplazado a la ciudad autónoma que "cientos" de niños y adolescentes vagan solos por las calles, en condiciones "insalubres" y con necesidad "urgente" de recibir tres comidas al día y atención sanitaria.

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El equipo de la organización ha acudido a Ceuta para impulsar la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (UMAIME), propuesta por UNICEF España y que implementará el Ministerio de Juventud e Infancia. La UMAIME contribuirá a la identificación de los niños y facilitará su registro y derivación a lugares seguros donde puedan recibir apoyo psicosocial.

"Calculamos que en estos momentos en Ceuta harían falta al menos tres unidades móviles de la UMAIME, que agilizarían las identificaciones de los niños y niñas que están solos en la ciudad. Su puesta en marcha debe contar con recursos suficientes", ha explicado la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras.

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Igualmente, ha indicado que, además, se deben habilitar nuevos centros "de manera urgente" porque hay niños que llevan 20 días durmiendo en la calle. "Estos menores que se encuentran solos están expuestos a múltiples riesgos", ha añadido.

La organización ha recordado que, tras una "adecuada" identificación de los niños que permanecen solos en Ceuta, se debe evaluar "caso a caso" la situación individual de cada uno y sus vulnerabilidades. Tras ello, ha señalado que se debe tener en cuenta su interés superior para poder adoptar una decisión que garantice la protección de cada menor, y el cumplimiento de sus derechos. "Cada día que pasa es un día más de vulneración de los derechos de la infancia migrante en Ceuta", ha concluido Contreras.

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