Nepal llena el Himalaya de coches eléctricos chinos y logra la segunda cuota mundial

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Katmandú, 19 ago (EFE).- Nepal protagoniza una rápida transición hacia el vehículo eléctrico que ya domina sus importaciones y lo sitúa como el segundo país del mundo en cuota de mercado, impulsado por incentivos fiscales, una matriz eléctrica casi enteramente hidroeléctrica y una oferta china que concentra tres de cada cuatro vehículos eléctricos llegados del exterior.

Encajado entre las dos grandes potencias industriales de Asia, el país del Himalaya importó durante el último ejercicio fiscal 9.640 vehículos eléctricos de cuatro ruedas procedentes de China, frente a 2.507 de la India y 860 del resto del mundo.

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En total entraron al país 13.004 eléctricos, por un valor de 31.320 millones de rupias (unos 206 millones de dólares). Los modelos chinos representaron 23.550 millones de rupias (unos 155 millones de dólares), cerca del 75 % de esa factura.

Mientras los eléctricos puros representaron el 20,7 % de las matriculaciones de automóviles nuevos en la Unión Europea durante el primer semestre de 2026, según la patronal ACEA, en Nepal los eléctricos constituyen ya la mayoría de los turismos importados. Las cifras no son directamente equivalentes (Europa mide matriculaciones y Nepal importaciones), pero muestran la dimensión del cambio.

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Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Nepal es ya el segundo país del mundo con mayor cuota de mercado de vehículos eléctricos, únicamente superado por Noruega.

Prácticamente toda la electricidad producida a nivel nacional procede de centrales hidroeléctricas. A ello se suma una política fiscal que grava los vehículos eléctricos de manera más favorable que los automóviles de combustión, en un país dependiente de las importaciones de combustibles.

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Esta semana en la feria de movilidad NAIMA de Katmandú más de una veintena de las marcas presentes eran chinas, según explicó a EFE el director ejecutivo de la Asociación de Importadores y Fabricantes de Automóviles de Nepal (NAIMA), Raj Kumar Dulal.

BYD, Chery, Wuling, Dongfeng y Hongqi estuvieron entre los fabricantes que exhibieron sus modelos ante unos consumidores para los que el precio y el equipamiento pesan cada vez más en la decisión de abandonar los motores de combustión.

"Lo que más me convenció fueron el diseño y el precio", explicó a EFE Gaurav Pokharel tras reservar un BYD valorado en 4,89 millones de rupias (unos 30.000 dólares).

Sanjay Thapa, otro visitante, dijo que tras comparar diferentes opciones encontró las propuestas chinas "más atractivas tanto por su diseño como por su rango de precios".

BYD en 2025 superó a Tesla en ventas mundiales de automóviles completamente eléctricos. En 2025, los vehículos importados desde China representaron el 55 % de las ventas de coches eléctricos en los países situados fuera de Europa y Estados Unidos, frente a menos del 5 % cinco años antes, según la AIE.

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China produce además cerca de tres de cada cuatro coches eléctricos fabricados en el mundo y concentra alrededor del 40 % del comercio internacional de estos vehículos.

Mientras que Europa ha respondido a esa expansión con derechos compensatorios sobre los eléctricos fabricados en China, Nepal ofrece un mercado pequeño pero rápidamente electrificado en el que las marcas chinas encuentran pocos obstáculos para competir por precio y tecnología.

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Para la presidenta de NAIMA, Ritu Singh Vaidya, la llegada de nuevos fabricantes ha cambiado ya el panorama competitivo del sector.

Su atractivo, explicó a EFE, responde a una combinación de "precio, diseño, tecnología y variedad", mientras Dulal sostiene que el aumento de las reservas refleja también una reducción de las dudas de los consumidores sobre la duración de las baterías, la fiabilidad, el valor de reventa o el servicio posventa.

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