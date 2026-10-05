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Londres subraya que la base de Fairford es segura pese a la retirada de los bombarderos de EEUU

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El Gobierno británico ha asegurado este lunes que la base aérea de Fairford es segura a pesar de la decisión de Estados Unidos de retirar sus bombarderos B-1 tras la declaración de un incidente "terrorista" la semana pasada que supuso el arresto de seis personas.

"Sí", ha afirmado un portavoz del primer ministro, Andy Burnham, al ser interrogado por la prensa británica por si la base de Fairford era segura.

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El portavoz ha recordado las recientes declaraciones del ministro de Defensa británico, Wes Streeting, porque "ha habido pruebas de la defensa de nuestras bases en todo el país y por todo el mundo".

Los doce bombarderos B-1 estadounidenses que conformaban el escuadrón destinado en la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en Gloucestershire han partido este domingo en dirección a Estados Unidos.

En cambio, este mismo lunes el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado cualquier relación entre la retirada de los bombarderos estadounidenses y el incidente ocurrido hace más de una semana cerca de dichas instalaciones, que las autoridades británicas investigan como "terrorista" y por el han sido detenidas seis personas.

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El pasado 27 de septiembre, se declaró un "incidente mayor" en la base militar, donde tiene presencia Estados Unidos, y se evacuaron decenas de viviendas. Tres "vehículos sospechosos" fueron interceptados y se detuvo a cinco personas de entre 23 y 25 años, todos ellos británicos y residentes en Londres.

Los cinco han sido puestos en libertad bajo fianza, si bien siguen siendo objeto de la investigación, mientras que un sexto hombre, de nacionalidad británico-iraní, fue puesto bajo custodia el pasado jueves sospechoso de "preparar actos terroristas".

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