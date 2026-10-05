Sheinbaum pide a Cancillería hablar con embajador de EE.UU. y con gobernador por academia

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Ciudad de México, 5 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Cancillería de su país llamar al embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, y al Gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, para que ambos expliquen sobre la instalación de una Academia Internacional de Capacitación Policial en ese estado.

El pasado viernes Johnson fue invitado por Kuri a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial y este lunes, extrañada, la mandataria mexicana dijo que Kuri "no invitó al Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, ni a la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero si invitó el embajador de EE.UU."

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"Hasta ahora nosotros hemos tenido buena relación con el embajador de Estados Unidos y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el Gobierno de EE.UU. pero si hay temas en los que nos preguntamos por qué no es a través de la SRE como debe ser, y del gobernador también cómo invita al embajador y no al Gabinete de Seguridad", afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria

"Llamó la atención y obviamente pedí el día de hoy que el titular de la SRE (Roberto Velasco) llame al embajador por un lado y por otro lado al Gobernador de Querétaro, y hasta ahí lo dejamos hoy", añadió.

La mandataria cuestionó: "¿por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro que son delitos federales? Son ejemplos en donde se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser".

Descartó que Kuri incurra en un delito, pero dijo que sí es muy importante "exhibirlo y decirlo, porque si no se hace algo normal y no es normal".

"Tiene que dar explicaciones el gobernador (Kuri) porque no puede poner un academia internacional sin la autorización del Gobierno de México, y particularmente de la SRE (...) y también al embajador (Johnson), a los dos, porque el embajador sabe que debe ser a través de la SRE y que hay buena relación, y también el gobernador tiene buen relación con el Gabinete de Seguridad", expuso.

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Sheinbaum indicó que un gobierno estatal en México, como en el caso de Querétaro, "no tiene que ver directamente con delincuencia organizada, al tratarse de delitos federales".

Y recordó "cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad, en el caso de motivaciones de seguridad, tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional", apuntó.

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El acto ocurre meses después de una fuerte controversia entre la presidenta y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de un operativo antinarcóticos en ese estado en abril pasado en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados por medios como integrantes de la CIA, cuya participación operativa no fue informada al Gobierno federal. EFE

(foto)