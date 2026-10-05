Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque de Estado Islámico en la provincia iraquí de Kirkuk

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Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este lunes en un ataque presuntamente perpetrado por Estado Islámico contra un puesto de la Policía en la provincia de Kirkuk, en el norte de Irak.

Fuentes de seguridad locales han confirmado a la agencia de noticias iraquí Shafaq que la organización terrorista ha perpetrado un ataque contra el Tercer Regimiento de la Novena Brigada de la Policía Federal --una fuerza militarizada bajo el Ministerio del Interior-- en el distrito de Al Hauiya de la citada provincia.

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El ataque se ha saldado, de acuerdo a estas mismas fuentes, con la muerte de al menos una persona mientras que otras cuatro han sufrido heridas de diversa gravedad y han sido todas ellas hospitalizadas. También se han registrado daños materiales en las instalaciones, que han sido acordonadas por las fuerzas de seguridad a la espera de recoger pruebas para determinar las circunstancias del ataque que permitan dar con los autores.

El suceso tiene lugar apenas días después de que una operación contra el grupo yihadista en Kirkuk se haya saldado con la muerte de dos civiles, ambos adolescentes, siendo uno de ellos miembro de la célula.

Estados Unidos culminó la semana pasada la retirada de sus tropas de territorio de Irak, país que invadió en 2003 para promover el derrocamiento de Sadam Husein. En 2011, el presidente Barack Obama ordenó el repliegue, pero tres años más tarde las tropas estadounidenses regresaron a Irak en el contexto de la coalición internacional para combatir a Estado Islámico, una misión liderada por Washington que contó con la participación de socios europeos como Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania.

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