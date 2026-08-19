Nokia prepara su plan por fases para salir de China durante este año y recortar la mayoría de empleos

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Nokia cuenta con un plan para acabar con la mayoría de los puestos de trabajo en China y acabar así con su actividad en el país en los próximos meses con el cierre de sus instalaciones por fases, al tiempo que sus competidores nacionales acorralan al gigante de las telecomunicaciones finlandés.

Según ha informado el diario hongkonés 'South China Morning Post' citando fuentes conocedoras de la situación, la salida de Nokia de China quedará prácticamente completada para finales de este mismo año, lo que supondrá acabar con casi 40 años de presencia de la 'teleco' en territorio chino.

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Para 2025, el número de empleados de Nokia en China continental, Hong Kong y Taiwán era de 7.200 y, por el momento, se desconoce el dato exacto de puestos de trabajo que se verán afectados.

Tal y como revela el citado medio, una de las fuentes contactadas ha señalado que solo los servicios posventa permanecerían en China, lo que constituiría "básicamente una salida gradual del mercado". Asimismo, varios empleados ya habrían sido trasladados a la sede central de Nokia en Finlandia.

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Hace una semana, el medio Light Reading, especializado en el sector, indicó que Nokia procedería al cierre del centro de I+D en la ciudad de Hangzhou, en el este del país, provocando la liquidación de unos 1.600 puestos de trabajo. La empresa finlandesa confirmó la información aduciendo que la compañía "ha estado tomando medidas para alinear mejor sus operaciones en China con el modelo operativo global de Nokia".