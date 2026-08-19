Juan Manuel Cerúndolo se derrumba ante Auger-Aliassime

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Washington, 18 ago (EFE).- El argentino Juan Manuel Cerúndolo fue eliminado este martes en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati por el canadiense Félix Auger-Aliassime, con lo que Thiago Agustín Tirante es el único argentino superviviente en el torneo estadounidense.

Auger-Aliassime, número 4 del mundo y segundo cabeza de serie, se impuso a Cerúndolo (n.51) por 7-5 y 6-1 en una hora y 26 minutos.

Cerúndolo y Auger-Aliassime se mantuvieron firmes con su servicio hasta el 6-5, pero cuando el argentino sacaba para forzar el 'tie-break', el canadiense logró su primer 'break' y se llevó el set.

El de Montreal ganó siete juegos seguidos, entre los dos últimos del primer set y los cinco primeros del segundo, un 5-0 imposible para el pequeño de los Cerúndolo.

Su eliminación deja a Tirante, número 50 del mundo, como único tenista argentino en Cincinnati y en los octavos de final se enfrentará este miércoles al checo Jakub Mensik (n.16). EFE