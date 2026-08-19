Informe alerta de caída de hasta 50 % en fondos federales de FEMA para emergencias en EEUU

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Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Los recortes propuestos por la Administración de Donald Trump a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) estadounidense reducirían hasta en 50 % los fondos federales para los gobiernos locales después de desastres, indicó este miércoles un reporte del Florida Policy Institute (FPI).

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El informe del centro de investigación apartidista documentó más de 38.500 millones de dólares en daños por huracanes, tormentas tropicales e inundaciones en Florida tan solo en 2023 y 2024, con 16.180 millones de dólares reembolsados por fondos federales, lo que se reduciría con las nuevas políticas propuestas por el Gobierno.

El Consejo de Revisión de FEMA, nombrado por Trump, propone recortar a un máximo del 50 % del costo de los desastres los reembolsos federales, lo que afectaría en especial a Florida, estado que más recursos ha recibido de la agencia de emergencias en los últimos cinco años, explicó a EFE el investigador Ethan Frey.

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Aunque la regla actual de FEMA topa en 75 % el reembolso, la investigación de Frey encontró que Florida recibió el 100 % de los costos entre 2017 y 2024 para la reconstrucción tras los huracanes Irma, Bay, Lee y Taylor, y el 90 % para Irma, por lo que los nuevos lineamientos implicarían en la práctica de 40 % a 50 % menos fondos.

"Es un territorio sin precedentes en términos de lo que te encontrarías. El estado tendría que haber destinado un adicional de 3.500 millones de dólares a lo largo de estas cinco tormentas que analizamos", declaró en una entrevista Frey, el autor del reporte disponible en el sitio de FPI.

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El cambio de reglas ocurre en medio de los recortes al personal de FEMA, que separó del cargo a 4.300 empleados en el año fiscal 2025, el primer año del mandato de Trump, lo que implica un incremento anual del 55 % en la cifra de trabajadores que dejaron la agencia, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

"La plantilla de FEMA se ha reducido significativamente, lo que nos coloca en una situación difícil en caso de que golpee una gran tormenta", expuso Frey.

Estos recortes se suman a reducciones de 200 millones de dólares en programas de pronóstico climático de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 150 millones de dólares en fondos para mejorar sistemas de observación del clima, denunció el Center for American Progress (CAP) en junio.

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Aunque la Administración Trump ha revertido los recortes más dramáticos que proponía para FEMA, "ha dejado de aprobar los fondos de las subvenciones para la mitigación de riesgos, dinero crucial que ayuda a las comunidades a reducir los peligros", apuntó Frey.

El informe del FPI advierte de un doble impacto en Florida, donde los habitantes votarán en noviembre por la Enmienda 3, propuesta del gobernador Ron DeSantis que reduce los impuestos a la propiedad, que representan la mitad de los recursos que destinan los gobiernos locales a responder a desastres.

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Si la propuesta se avala, los gobiernos locales en Florida perderían 12.000 millones de dólares de fondos, citó el estudio, por lo que tendrían que recurrir a préstamos privados para financiar la recuperación.

"Es una especie de doble golpe que proviene de un gran recorte en los ingresos recurrentes. Así que, bajo la Enmienda 3, en todo el estado de Florida, las jurisdicciones tendrían una base de ingresos reducida, una base impositiva menor, que es precisamente lo que necesitan para estar preparadas ante estas tormentas", dijo Frey. EFE

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