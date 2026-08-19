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Infografías del miércoles 19 de agosto de 2026

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COLOMBIA TERREMOTO - El terremoto en Colombia dejó más de 300 muertos y daños estimados en hasta 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares). Cali afronta un proceso de reconstrucción que podría durar tres años, mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas.

SANIDAD INVESTIGACIÓN - El personal sanitario mundial casi se triplicó desde 1990, pero aún faltan 34,4 millones de profesionales para alcanzar una cobertura sanitaria universal moderada. Las mayores carencias se concentran en médicos, personal de enfermería y profesionales de obstetricia, mientras persisten fuertes brechas regionales y de género. EFE

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