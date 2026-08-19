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Fallecen el director de Inteligencia de Ecuador y su esposa en un accidente en Kenia

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Quito, 19 ago (EFE).- El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecieron este miércoles en un accidente aéreo en Kenia, según confirmaron fuentes de la Presidencia -al medio local Ecuavisa-, mientras varias instituciones del Estado expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

Aunque el Gobierno de Ecuador no se ha pronunciado oficialmente, se conoce que el accidente causó la muerte de siete personas, entre ellas el piloto de la aeronave. Las autoridades investigan lo ocurrido y por el momento se desconocen las causas del siniestro.

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La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) informó que el helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, se estrelló a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, cuando cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro. EFE

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