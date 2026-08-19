El nieto de Juan Tamariz desvela su faceta más desconocida, la de abuelo: "Su manera inocente de ver la vida"

19/08/2026 El nieto de Juan Tamariz. El mundo del espectáculo se ha volcado en dar su último adiós a Juan Tamariz tras el fallecimiento del popular mago este martes 18 de agosto en Madrid a los 83 años. Además de numerosos rostros conocidos y compañeros de profesión como Jorge Blass, Jandro, Agustín Jiménez, o el Mago More, su familia ha dejado a un lado su habitual discreción para recordarle muy emocionados e intentando sonreír a pesar de lo dolorosos que están siendo estos momentos para ellos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El mundo del espectáculo se ha volcado en dar su último adiós a Juan Tamariz tras el fallecimiento del popular mago este martes 18 de agosto en Madrid a los 83 años. Además de numerosos rostros conocidos y compañeros de profesión como Jorge Blass, Jandro, Agustín Jiménez, o el Mago More, su familia ha dejado a un lado su habitual discreción para recordarle muy emocionados e intentando sonreír a pesar de lo dolorosos que están siendo estos momentos para ellos.

Su nieto, hijo de Ana Tamariz, ha tomado la palabra por primera vez ante las cámaras para confesar que, "a pesar de estar muy triste por la muerte de mi abuelo, estoy agradecido por todo lo que ha aportado a tantos mundos, tanto mundo de la magia, arte, filosofía, manera de pensar. Y, bueno, para mí ha sido desde luego una influencia gigante y una suerte haberlo tenido como abuelo".

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Tanto es así que como ha revelado "me dedico al arte gracias a él y creo que muchos de los que estamos aquí también. Soy campeón del mundo de yoyó, que es un mundo diferente al de la Magia pero para mí es bonita la comparación".

Y si como profesional todos conocemos a Juan Tamariz, a nivel personal su nieto ha expresado emocionado que como abuelo "era un buen abuelo, un personaje desde luego. Siempre con ilusión, con una manera muy inocente de ver la vida y con ganas de hacer disfrutar a la gente, de hacerles reír. Siempre ha sido un gusto acompañarle, ver todo el cariño que la gente le daba. Era interesante compartir con él desde luego, ir a cenar y todo el rato había gente acercándose a agradecerle todo lo que ha hecho y era muy bonito".

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"Es mi abuelo, así que supongo que siempre me acompañará en el recuerdo y supongo que esto, que yo me dedique al arte, es en parte su culpa. No sé si es culpa, pero sí que al haber hecho lo que ha hecho, mi madre tiene una escuela de magia, yo también he estado ahí muchos años acompañando y aprendiendo, y al final yo me he decantado un poco más por la vía circo, pero me encanta la magia. Sigo aprendiendo magia, sigo formándome y sigo con ganas de mostrar arte. Supongo que lo que me llevo es esa herencia que quiero seguir manteniendo viva un legado bonito, desde luego" ha expresado, afirmando orgulloso que aunque "la magia siempre ha sido su fuerte, hizo de todo desde luego. Y cómo cómico también era increíble desde luego. Ha hecho reír a generaciones".