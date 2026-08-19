El europeísta Baka asume la Presidencia de Hungría para romper con el legado de Orbán

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Budapest, 19 ago (EFE).- El europeísta András Baka, de 73 años, asumió este miércoles la presidencia de Hungría dentro de la ofensiva del nuevo Gobierno del conservador Péter Magyar para apartar de las instituciones a figuras leales al ex primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán.

Baka, expresidente del Tribunal Supremo de Hungría y exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue elegido el pasado 11 de agosto presidente por el Parlamento, con el respaldo de la mayoría absoluta del partido conservador y europeísta Tisza, liderado por Magyar, para suceder a Tamas Sulyok, destituido en julio.

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Con la elección de Baka, el Gobierno de Magyar cumplió en parte su promesa electoral de sustituir a los altos cargos vinculados a Orbán, a los que el nuevo primer ministro calificó de "títeres del régimen", entre ellos al hasta entonces jefe de Estado, Sulyok.

Magyar saludó este miércoles a Baka como presidente, un cargo que en Hungría es más bien ceremonial pero que tiene algunas atribuciones, como devolver leyes al Parlamento o pedir la intervención del Tribunal Constitucional, que pueden dificultar las labores del Ejecutivo.

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"¡Deseo al señor presidente mucho éxito en su labor, buena salud y la mayor humanidad posible!", indicó Magyar en Faebook.

La mayoría parlamentaria de Tisza puso fin al mandato de Sulyok mediante una reforma constitucional, una decisión que Amnistía Internacional (AI) consideró necesaria, aunque criticó el procedimiento empleado al denunciar que la destitución se produjo sin las debidas garantías legales.

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Baka asume el cargo por un periodo de cinco años y toma el relevo de la jefa de Estado interina, la actual presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer.

El traspaso de poder en la Presidencia no va acompañado de una ceremonia o de un discurso del nuevo jefe del Estado y suele ser un mero trámite.

En su discurso en el Parlamento después de ser elegido, Baka aseguró el 11 de agosto que Hungría "necesita justicia" después de los 16 años del Gobierno de Orbán, pero subrayó que "el país no puede construirse sobre la base de una venganza".

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El nuevo presidente, considerado uno de los mayores especialistas húngaros en derecho europeo y libertades fundamentales, hizo una clara defensa de los valores comunitarios al afirmar que "el lugar de Hungría está en Europa, como una consecuencia natural de su cultura y valores".

La elección de Baka cobró un especial valor simbólico, ya que el jurista fue destituido en 2011 de la presidencia del Tribunal Supremo, que ocupaba desde 2009, por el Gobierno de Orbán, después de criticar abiertamente las reformas que recortaban la independencia del poder judicial.

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En 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que su destitución fue contraria al derecho comunitario y violaba la libertad de expresión.

Baka fue entre 1991 y 2008 juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo.

Se espera que Baka ocupe el cargo hasta la redacción de una nueva Constitución, prometida por Magyar como parte de sus reformas, que también podría afectar a las atribuciones del presidente de la República.