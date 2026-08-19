Detenidos nueve miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán

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Las autoridades mexicanas han detenido este miércoles a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras un operativo en el estado de Michoacán, que ha provocado varios bloqueos y episodios de violencia en una docena de municipios de esta zona del oeste del país.

La Secretaría de Defensa ha anunciado la captura en un comunicado, donde ha confirmado que entre los detenidos se encuentran la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, más conocido como 'Tío Lako', líder del CJNG en Michoacán y Jalisco.

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Las autoridades acusan además a 'Tío Lako' de "ordenar las agresiones" a efectivos de la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero, tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', en un operativo en Tapalpa, en el estado de Jalisco, que desató graves disturbios en hasta 14 estados de México.

En el marco del operativo, las fuerzas de seguridad se han incautado de dos inmuebles, más de 60 vehículos --incluido uno blindado--, cinco ametralladoras de distinto calibre, nueve armas "largas" y otra corta, así como cartuchos, cargadores, artefactos explosivos y "diversa droga".

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Los detenidos han sido trasladados a Ciudad de México, donde serán puestos a disposición de la Fiscalía General, a fin de proseguir con las investigaciones, "acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado previamente que los episodios de violencia registrados en Michoacán estaban relacionados con una serie de operativos de las fuerzas de seguridad contra "varios objetivos relevantes" del CJNG.

Los hechos han afectado a una docena de municipios, en especial a Zamora, La Piedad y Jiquilpan, así como a varios tramos de carreteras, algunas de la cuales conectan el estado con el vecino Jalisco, en medio de una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en la localidad de Tinaja de Vargas.

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