La inflación interanual sigue en alza en Cuba y se sitúa en julio en el 20,70 %

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La Habana, 19 ago (EFE).- La inflación interanual en el mercado formal en Cuba repuntó más de dos puntos porcentuales en julio y se situó en el 20,70 %, mientras que la mensual subió un 2,56 % respecto al mes anterior, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Se consolida así el repunte registrado en los meses previos, reflejando el shock económico que ha representado el cerco petrolero implantado por Estados Unidos a la isla desde enero, situación que ha disparado los precios de manera generalizada, pero especialmente en los apartados de alimentación, las bebidas no alcohólicas y el transporte.

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Sin embargo, el incremento de la inflación en la isla podría ser significativamente mayor. El consenso entre los economistas independientes apunta a que las estadísticas de la ONEI no recogen de forma adecuada las dinámicas del mercado informal y del sector privado.

Por categorías, resalta el incremento interanual en Restaurantes y Hoteles (32,57 %), seguido de los Alimentos y las Bebidas no Alcohólicas (26,36 %), el Transporte (24,96 %), la Educación (23,32 %) y los Servicios de la Vivienda (20,83 %).

Otras áreas que reportaron incrementos son la de Muebles para el hogar (15,22 %), Bienes y Servicios Diversos (16,69 %) y Prendas de Vestir y Calzado (12,99 %).

El sector de la Salud (0,51 %) se mantiene como la categoría menos inflacionaria y también reportaron repuntes bajos las Comunicaciones (0,68 %), y Recreación y Cultura (8,50 %).

El país vive en una espiral inflacionista desde la fallida implementación en 2021 de la reforma monetaria. Según la ONEI, entre ese año y 2025 los precios se cuadruplicaron.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética desde hace más de cinco años -catalogada por los expertos como la peor de las últimas décadas- visible en la escasez de insumos básicos como alimentos, medicinas y combustible, una elevada inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios.

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La situación se deterioró notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla. El país sólo produce crudo para cubrir el 40 % de sus necesidades energéticas. Los apagones se extendieron de forma considerable y la economía estatal se encuentra prácticamente paralizada.

Las proyecciones para este año oscilan entre el descenso del 6,5 % de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el del 15 % estimado por el economista cubano independiente Pedro Monreal. EFE