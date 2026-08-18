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Fallece un trabajador atropellado por un camión que realizaba una maniobra marcha atrás en Benavente (Zamora)

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Un trabajador de unos 60 años ha fallecido este martes tras ser atropellado por un camión que realizaba una maniobra marcha atrás en la calle Paraguay de la localidad zamorana de Benavente.

Según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso ha ocurrido a las 4.15 horas de hoy, momento en el que se ha recibido una llamada de alerta tras la maniobra de marcha atrás de un vehículo pesado que ha dejado al operario inconsciente sobre la calzada.

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Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha avisado a la Policía Local de Benavente, a la Guardia Civil de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Los efectivos sanitarios desplazados al lugar han realizado maniobras de reanimación al trabajador, aunque finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento.

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