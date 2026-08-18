Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League: "La FIFA ha pulsado el botón de autodestrucción"

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El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha acusado a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y a su presidente, Gianni Infantino, de pulsar el "botón de autodestrucción" tras el fracaso de sus planes para privatizar partes de la Copa Mundial.

"Es un problema creado por la FIFA", declaró Masters este martes a BBC Sport. "Se trata de una herida autoinfligida. La organización ha pulsado el botón de autodestrucción y las consecuencias de ello se reflejan ahora en las soluciones que hay que encontrar", añadió a raíz de la polémica.

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"No creo que la FIFA deba plantearse en ningún momento vender una participación en el Mundial", añadió. "Es una organización sin ánimo de lucro. En realidad, debería gestionar esa competición como un fideicomiso para el futuro del fútbol", subrayó el director ejecutivo de la Premier.

"Creo que es una mala idea y la FA ha adoptado la postura correcta con respecto a Gianni", recalcó antes de analizar la posible reelección de Infantino en 2027. "Creo que un candidato de unidad emergente debería incluir en su programa la reforma de la FIFA, y tal vez incluso la reforma del papel del presidente y cómo este interactúa con todo ello", sentenció.

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