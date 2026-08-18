Falta de técnicos y almacenamiento frenan transición energética de México, según expertos

Guardar

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La falta de personal especializado y la necesidad de ampliar el almacenamiento de electricidad se perfilan como dos de los principales retos para acelerar la transición energética en México, donde la capacidad solar ronda los 14.000 megavatios (MW), según advirtieron este martes representantes del sector.

“Podemos tener toda la tecnología del mundo, el dinero para invertir, pero si no lo instala personal calificado, ese proyecto o ese equipo de alta gama pueden tirarse a la basura por malas instalaciones”, alertó Marco Antonio Guzmán, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica.

PUBLICIDAD

También explicó que el mercado pasó de instalar paneles e inversores a integrar baterías, inversores híbridos y sistemas de gestión energética, lo que exige más especialización, supervisión y protocolos de seguridad ante fallas eléctricas o térmicas e incendios.

Guzmán situó en cerca de 600.000 los proyectos de generación distribuida y advirtió del uso residencial de módulos de 650 y hasta 710 vatios, frente a equipos de alrededor de 550 vatios que considera más adecuados para algunas viviendas.

También señaló que el programa gubernamental de techos solares ha llegado a 5.322 viviendas y prevé beneficiar inicialmente a 15.000 familias, por lo que pidió instalaciones y mantenimiento a cargo de personal calificado.

Yolanda Villegas, presidenta de la Asociación Mexicana de Almacenamiento de Electrificación y Movilidad, afirmó que las baterías dejaron de ser un complemento para convertirse en infraestructura estratégica, porque permiten guardar electricidad cuando existe disponibilidad, usarla en horas de mayor demanda, reducir picos y dar continuidad operativa a industrias.

PUBLICIDAD

Según Villegas, una nueva planta necesita saber si tendrá energía suficiente, si será confiable y cuánto costará.

Además añadió que, en casos como el sector hotelero, el almacenamiento puede reducir hasta 40 % la facturación energética.

Gilberto Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, estimó que México cuenta con unos 14.000 MW solares: 9.000 MW a gran escala y 5.000 MW en generación distribuida al cierre de 2025.

Sánchez sostuvo además que el país dispone de más de 93.000 MW de capacidad de generación, frente a una demanda máxima de unos 57.000 MW y una reserva de entre 10 % y 12 %, por lo que situó el principal cuello de botella en las redes de distribución y en el crecimiento de consumos no previstos.

PUBLICIDAD

También pidió ampliar la transición al calor industrial, pues estimó que más del 60 % de la energía consumida por la industria mexicana corresponde a necesidades térmicas.

Finalmente, apuntó que el país suma más de 5.000 MW de capacidad solar térmica, una tecnología que puede operar durante más de 20 años y sustituir parte del gas usado en procesos productivos. EFE