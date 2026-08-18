Prohíben en Alemania una organización propalestina por seguir fines "anticonstitucionales"

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Berlín, 18 ago (EFE).- El Gobierno regional de Hesse, en el sur de Alemania, informó este martes de que ha ilegalizado a la organización "Palestina", al considerar que su actividad y sus objetivos eran contrarios al orden constitucional y se oponían "al entendimiento entre los pueblos".

En un comunicado, el Ministerio del Interior de Hesse explicó que la prohibición ha sido refrendada por el Tribunal Administrativo de Kassel y agregó que para encontrar pruebas se han realizado este martes registros en seis inmuebles, con participación de 35 agentes de policía.

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"Con la ilegalización de la asociación 'Palästina e.V.', Hesse envía una señal clara para una actuación determinada del Estado de derecho y contra el fortalecimiento del antisemitismo", declaró el ministro del Interior del 'Land', Roman Poseck.

Éste agregó que con su "propaganda antisemita" la asociación había traspasado las fronteras de la libertad de opinión y afirmó que quien difunde odio contra los judíos o cuestiona el derecho a la existencia de Israel está atacando "valores fundamentales de nuestra democracia liberal".

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El comunicado subrayó que desde su fundación en 2022, la asociación, cuyos responsables ya había sido objeto de registros domiciliarios el pasado enero, ha difundido con sus actos y publicaciones "narrativas hostiles a Israel" y ha "alimentado resentimientos antisemitas".

Así por ejemplo, según el ministerio, un responsable se refirió al ataque del grupo islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, como a una "exitosa acción de resistencia" y afirmó en este contexto que "la resistencia armada no es terrorismo".

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Además, los miembros supuestamente han empleado con frecuencia eslóganes como "Palestina tiene derecho a defenderse, también con piedras y fusiles", al tiempo que reclaman "la liberación de toda la Palestina histórica de la ocupación sionista, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo".

Con todo ello, el grupo ha infringido la Ley de Asociaciones alemana por apoyar la lucha armada contra Israel, negar su derecho a la existencia y utilizar narrativas antisemitas, argumentó el Ministerio.

Oficialmente, "Palestina" se había autodisuelto en 2024 para evitar lo que calificaron de "represión" y "medidas antidemocráticas" por parte de las autoridades, pero según el Gobierno regional de Hesse el grupo permanecía activo.EFE