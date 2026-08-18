Meta diseña un sistema que reconoce personas y genera clips de vídeo con las cámaras de sus gafas inteligentes

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Meta ha diseñado un sistema que utiliza un asistente de Inteligencia Artificial (IA) en un dispositivo con cámara, como unas gafas de realidad aumentada, que crea clips de vídeo basados en los momentos de las personas que identifica con tecnología de reconocimiento facial.

Este sistema, se recoge en una pantente como 'Cámaras inteligentes habilitadas por sistemas de asistente', que se ha publicado el 13 de agosto y que da detalles sobre cómo registra las acciones de las personas de alrededor, como una persona que abandona la habitación o la reunión de un grupo, y graba un clip de vídeo vinculado a cada persona o acción.

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El funcionamiento de este sistema se basa en la identificación de las personas por reconocimiento facial, al mismo tiempo que detecta acciones y comportamientos. Finalmente, genera clips destacados cada uno etiquetado con una persona, una acción o ambas. En el ejemplo que se puede recoge en el documento, el sistema reconoce durante una cena a la mujer del usuario, la enfoca difuminando al resto y le ofrece un resumen de los mejores momentos de la noche.

Según se explica, el sistema no se limita a grabar, sino que ejecuta a la vez dos modelos de análisis, uno encargado de la identificación y otro de la comprensión del comportamiento (detección de acciones concretas).

Además, es un sistema ideado para dispositivos cliente como teléfonos o gafas inteligentes, donde un asistente de IA gestiona y recupera los fragmentos clave mediante comandos de voz.

Asimismo, el texto de la patente está repleto de menciones a los ajustes de privacidad en lo que respecta al reconocimiento facial y de personas, que siempre está sujeto a los límites impuestos por estas directrices.

No obstante, es una patente de una tecnología que todavía no está disponible en el mercado ni ha pasado por una fase de desarrollo en pruebas internas. Actualmente, ha sido publicada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) bajo el número US 2026/0238876 A1.

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Cabe decir que no es una idea nueva de Meta en 2026, sino que forma parte de una cadena que se remonta a octubre de 2019. Esto significa que Meta lleva patentando esta tecnología desde hace años y ahora la ha renovado.

Meta se encuentra actualmente en el punto de mira tras varios movimientos que han generado mucha confusión y animadversión hacia las gafas Ray-Ban, no solo porque tuviese que eliminar el código incluido en la 'app' Meta para el reconocimiento facial, sino porque se han prohibido en espacios públicos como los tribunales y juzgados en Inglaterra y Gales.

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