Irán reprocha a EEUU que "crea que presionar más" a Teherán vaya a facilitar una vuelta a la mesa de negociaciones

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El portavoz del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recriminado este martes a Estados Unidos que, a su parecer, la Administración de Donald Trump "crea que presionar más a Irán les permitirá obtener concesiones que nunca formaron parte del acuerdo" marco firmado entre Washington y Teherán a mediados de junio.

"Los estadounidenses creen que presionar más a Irán les permitirá obtener concesiones que nunca formaron parte del acuerdo", ha afirmado Qalibaf en un mensaje en redes.

Al hilo, ha citado concretamente a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Defensa, Pete Hegseth, asegurando que "están totalmente fuera de su liga". "Dejad de esperar a que los payasos saquen un conejo de la chistera y arreglen el lío que habéis montado", ha espetado.

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En las últimas semanas, Hegseth apenas se ha pronunciado en público sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán, aunque el lunes defendió las acciones militares de la Administración Trump durante un discurso pronunciado en Iowa, donde repitió el argumento ampliamente repetido por el inquilino de la Casa Blanca de que la guerra era necesaria para impedir que Teherán obtuviera un arma nuclear.

"Hacer cosas muy difíciles, salir a defender a tu país y garantizar que los locos islamistas radicales no consigan un arma nuclear, tiene un coste", afirmó Hegseth. "No estoy dispuesto a mirar a mis hijos a los ojos y decirles: 'Tuvimos la oportunidad de hacer algo al respecto, pero no lo hicimos'", agregó.

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Por su parte, Bessent insinuó la semana pasada que Estados Unidos impondría a Irán sanciones "sin precedentes".

Los declarados esfuerzos de Estados Unidos por presionar a Irán para que abra el estrecho de Ormuz y vuelva a la mesa de negociaciones no han dado muchos frutos, cuando el conflicto bélico cumple ya seis meses.

De hecho, Trump ha confirmado este martes que "no hay conversaciones ni diálogo" previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito entre las partes el pasado mes de junio.

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