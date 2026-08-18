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Francia anuncia la inminente expulsión de dos diplomáticos iraníes

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El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha adelantado este martes la expulsión del país de dos diplomáticos iraníes, una medida que tendrá lugar "en los próximos días" y que ha justificado en respuesta a la detención de dos miembros del cuerpo diplomático francés en el país asiático el pasado 19 de julio.

"Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días", ha informado en sus redes sociales el jefe de la diplomacia francesa como respuesta a un acto "intolerable".

Barrot ha señalado que ya adelantó que la detención de dos trabajadores de la Embajada francesa en Teherán "tendría consecuencias". "Así ha sido", ha remachado.

"Precisamente porque Francia se mantiene al lado del pueblo iraní, apoyando a sus artistas, científicos e investigadores, dos diplomáticos franceses fueron agredidos de forma escandalosa y deliberada el pasado 19 de julio", ha relatado.

Asimismo, ha lamentado que "el pueblo iraní es la principal víctima de este período de extrema tensión en Oriente Próximo, atrapado entre la sangrienta represión de las manifestaciones de enero de 2026 y los bombardeos".

El Ministerio de Exteriores francés ya convocó al encargado de negocios de Irán el pasado 21 de julio para expresarle la queja formal tras la detención de dos empleados de su legación diplomática en Teherán que fueron retenidos e interrogados dos días antes, en lo que París denunció como un acto de "intimidación extremadamente grave".

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