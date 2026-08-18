El Príncipe Haakon de Noruega asume la regencia tras el ingreso hospitalario del Rey Harald

Guardar

La salud del Rey Harald de Noruega vuelve a estar en el punto de mira después de que la Casa Real escandinava haya informado este lunes 17 de agosto que el Monarca, de 89 años, vuelve a estar ingresado en el Rikshospitalet de Oslo debido a una anemia hemolítica que le ha obligado a cancelar sus compromisos oficiales y ha dejado la regencia del país en manos de su hijo, el Príncipe heredero Haakon.

"En las últimas semanas, el Rey ha estado recibiendo tratamiento con cortisona para la anemia hemolítica, una enfermedad en la sangre. Esto le ha provocado una acumulación de líquido en el cuerpo que requiere tratamiento hospitalario", reza el comunicado, en el que Palacio también ha expresado que "más adelante analizaremos las consecuencias que esto tendrá para la agenda oficial de la Casa Real".

PUBLICIDAD

Durante las dos semanas que se prevé que el Rey Harald esté de baja por este nuevo revés en su delicado estado de salud será su primogénito, el Príncipe Haakon, el que después de dos meses centrado en acompañar a la Princesa Mette-Marit en su proceso de recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió el pasado 17 de junio, asumirá temporalmente las funciones de su padre a la espera de que éste pueda volver a ponerse al frente del trono de Noruega.

Este nuevo ingreso del Rey ha reactivado las alarmas sobre su salud, ya que han sido varios los sustos que ha sufrido en los últimos tiempos. El más sonado, el pasado febrero, cuando fue hospitalizado de urgencia en Tenerife mientras disfrutaba de unas vacaciones privadas junto a su mujer, la Reina Sonia, debido a una infección cutánea en una pierna y deshidratación que le obligó a permanecer varios días en el hospital y provocó que su médico personal viajase a la isla canaria para controlar su evolución a pesar de que la Casa Real aseguró que su estado era bueno dentro de las circunstancias.

PUBLICIDAD