Alemania establece un centro tecnológico dedicado a la seguridad contra drones

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Las autoridades de Alemania han inaugurado este martes un nuevo centro tecnológico dedicado a la seguridad frente a los drones, en las instalaciones del Centro Aeroespacial Alemán.

Ubicado en el estado de Alta Sajonia, el centro está llamado a convertirse en un "pilar fundamental de la arquitectura de seguridad" frente a las amenazas híbridas que plantean los drones.

En declaraciones durante el acto de inauguración, el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, ha advertido de que Alemania es blanco diario de ataques híbridos debido a su papel central en la política y la economía europeas.

"Quien apunta a Alemania, afecta a toda Europa", ha argumentado Dobrindt, quien ha encuadrado esta entidad en la carrera armamentística tecnológica entre los drones y las defensas antidrones.

El Ejecutivo germano tiene previsto ampliar el centro con una inversión de hasta diez millones de euros, incluyendo la creación de 40 nuevos puestos de trabajo.

La apertura del centro tecnológico coincide con el incidente registrado en el aeropuerto de Leipzig el pasado 5 de agosto, cuando se detectó un dron que transportaba explosivos cerca de un avión ucraniano, obligando a paralizar el tráfico aéreo durante varias horas.

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