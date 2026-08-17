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Siete migrantes muertos y 50 supervivientes tras un naufragio en aguas de Libia

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Siete migrantes han muerto a causa del naufragio, este lunes, de una embarcación con otras 50 personas, incluidos 29 menores, han sido rescatadas, en aguas de Libia, ha anunciado la ONG italiana Emergency.

"A las 6 de la mañana, identificamos dos embarcaciones (...) Al acercarnos, vimos una barca de madera sobrecargada y una patrullera libia que se aproximaba y se dirigía hacia nuestro barco. Nuestro equipo observó a nueve personas tendidas en la cubierta (...) No se pudo hacer nada por siete de ellas; dos se encuentran en estado crítico por asfixia", ha explicado su jefe de Misión de Apoyo Vital, Jonathan Nanì La Terra, en un comunicado.

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La organización italiana, tras un operativo de poco más de dos horas, ha conseguido rescatar a otro medio centenar de migrantes a bordo de la embarcación --45 hombres y cinco mujeres procedentes de Somalia y Egipto, de acuerdo a los propios supervivientes.

El grupo de migrantes, entre los que se encuentran 29 menores de edad --26 de ellos hombres y tres mujeres-- zarparon este domingo "al amanecer" desde Zuwara, localidad en el oeste de Libia y situada a 60 kilómetros de la frontera con Túnez.

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