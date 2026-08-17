Sánchez preside este lunes una reunión telemática con varios de sus ministros para analizar la situación en Ceuta

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir este lunes una reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la situación actual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes.

La reunión telemática tendrá lugar a las 09.00 horas y en ella participarán el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de acuerdo con la agenda de Moncloa.

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Esta será la segunda vez que Sánchez se reúne con sus ministros de forma telemática para analizar la situación en la ciudad autónoma, donde entraron de forma masiva unas 72.000 personas entre el 30 y el 31 de julio, según datos del Gobierno central.

La anterior videoconferencia tuvo lugar el 7 de agosto y realizaron, según informó Moncloa, un balance de la situación en Ceuta para examinar las tareas en curso y "poner en marcha nuevas medidas destinadas a auxiliar a los migrantes que aún están en la ciudad autónoma y reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí".

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Una semana antes, Sánchez viajó Ceuta junto a Fernando Grande-Marlaska para visitar la frontera del Tarajal y mantener un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Precisamente, la reunión de Sánchez con sus ministros de este lunes coincide también con la que mantendrá de manera presencial la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, con Juan Jesús Vivas en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, a las 10.30 horas.

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