Macron promulgó la ley para invertir 36.000 millones de euros en las Fuerzas Armadas

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París, 17 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que promulgó la ley de programación militar ya aprobada por los parlamentarios que permitirá una nueva inversión de 36.000 millones de euros en las Fuerzas Armadas del país hasta 2030.

"En el Boletín Oficial del Estado figurará mañana esa ley de programación militar, que, a partir de 2027, permitirá duplicar el presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas y que permitirá 36.000 millones de euros en nuevas inversiones entre 2026 y 2030", declaró Macron, durante un acto de homenaje al levantamiento que se produjo hace 82 años en Bormes les Mimosas y en Lavandou (sur de Francia) contra los soldados alemanes.

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El presidente francés indicó que sancionó la ley tras haber sido aprobada en el Parlamento francés y contar la luz verde de los tribunales.

Macron señaló además que esa inversión servirá a su país para reforzar la parte cibernética, los drones y la innovación en Defensa en general.

"Nos permitirá actuar mejor en los ataques en profundidad y en la defensa anti-misiles, aprovechando lo aprendido de los cambios de la guerra. A Francia le toca protegerse y consolidar el compromiso de las otras naciones", agregó Macron, quien comentó que esta ley también permitirá reconfigurar "en unas semanas" el nuevo servicio militar voluntario para los jóvenes de entre 18 y 25 años. EFE

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